'Če ne bo zaustavitve javnega življenja ni razloga, da se ne bi rešitve našle tudi za dijake'

Skupina 51. profesorjev Prve Gimnazije Maribor, je na spletu objavila peticijo Srednješolce nazaj v šolo, ki jo je podpisalo že več kot 3200 ljudi. Oglasili pa so se zato, ker ministrstvo za izobraževanje sploh resno ne preigrava možnosti, kako jeseni dijake varno in ob upoštevanju ukrepov vendarle vrniti v šolske klopi, ampak raje, kako jih še naprej šolati na daljavo. Ministrstvo za to pozivajo, naj najde rešitve.