Janša: Če ne dosežemo zadostne precepljenosti, bo jeseni spet vse zaprto

"Če do konca poletja ne dosežemo 70-odstotne precepljenosti, bo jeseni vse zaprto," je v Državnem zboru povedal premier Janez Janša, ki je - kljub temu, da smo s predsedovanjem že začeli - poslancem prvič predstavil program. V prvi vrsti se bomo posvečali blaženju posledic epidemije in strateškim vprašanjem, je pojasnil Janša, a opozicije ni prepričal. Očitajo mu, da je program brez konkretnih predlogov in da smo - ne glede na agendo - predsedovanje z incidenti že zapravili.

