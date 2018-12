Belgija: 'Če nimamo glasu v vladi, nima smisla, da v njej vztrajamo'

Po sprejemu premierja Charlesa Michela pri belgijskem kralju so iz kraljeve palače sporočili, da je kralj sprejel ponujene odstope. Michel je ob tem kralju predstavil imena tistih, ki bodo nasledili člane N-VA na položajih v vladi.

Nato so odstopili trije ministri te največje stranke v štiristrankarski koaliciji - notranji Jan Jambon , finančni Johan Van Overtveldt ter obrambni Sander Loones , kot tudi državna sekretarja Theo Francken in Zuhal Demir .

V soboto zvečer je po izredni seji vlade, ki so jo sklicali prav zaradi dogovora ZN, vodja N-VA Bart De Wever napovedal, da odhajajo iz vlade."Če nimamo več glasu v vladi, nima smisla, da v njej še naprej vztrajamo," je dejal.

Belgiijski premier Charles Michel in belgijski notranji minister in vodja N-VA's v vladi Jan Jambon

Kralj je na ministrske položaje potrdil državna sekretarja Petra de Crema in Philippa De Backerja. Maggie de Block, ministrica za zdravje in socialne zadeve, naj bi bila znova državna sekretarka za azilno politiko in migracije. Namestnik premierja Alexander De Croo naj bi postal finančni minister, državni sekretar Peter de Crem pa notranji minister. Zunanji minister Didier Reynders naj bi prevzel tudi vodenje obrambnega ministrstva.

Odhod flamske stranke pomeni, da bo Michelova vlada brez parlamentarne večine v mesecih pred parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za maj 2019.

Flamska nacionalistična stranka se je za odhod iz vlade odločila, potem ko je Michel, francosko govoreči liberalec, v soboto zvečer po izredni seji vlade znova potrdil, da bo s podporo parlamenta odpotoval v Marakeš, kjer bodo v ponedeljek in torek na medvladni konferenci članice ZN potrjevale globalni dogovor ZN o migracijah.

Ker ni uspel pridobiti podpore N-VA za globalni dogovor ZN, jo je namreč Michel minuli teden poiskal in v četrtek tudi dobil v parlamentu. N-VA je sicer septembra dogovor še podpirala, nato pa si oktobra premislila.

Pred konferenco v Marakešu je nekaj konservativnih vlad, med njimi Avstralije, Avstrije, Madžarske in Poljske, umaknilo podporo dogovoru, ki postavlja nezavezujoče cilje za upravljanje z globalnimi migracijami.