Če obtožnica ne bo pravnomočna, Janša na zatožno klop ne bo sedel

"Zadeve ne komentiram, ker se komentira sama," je vložitev obtožnice tožilstva zoper njega v zadevi Trenta komentiral premier Janez Janša. Sodna preiskava, da je tožilstvo vložilo obtožnico, ki pa še ni pravnomočna, je namreč trajala pet let. Če obtožnica ne bo pravnomočna, Janša ne bo sedel na zatožno klop. A tožilstvo je očitno prepričano, da ima v rokah trdne dokaze, da je trojica pri preprodaji zemljišča v Trenti zlorabila položaj in pravice ter da je Janša pri kaznivem dejanju pomagal in sodeloval.