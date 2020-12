'Če pogledamo celoto, smo s pomočjo naslovili vsakega, niti en ni bil izpuščen'

Zakaj je Slovenija kljub najdaljšemu lockdownu po epidemiološki sliki najslabša v Evropi in zakaj se vlada namesto s tem med drugim raje ukvarja z odvzemom statusa nekemu raperju? Na vprašanja poslancev je odgovarjal predsednik vlade Janez Janša, ki je odgovoril, da je vlada od marca pa do danes zagotovila več kot 1000 bolniških postelj za akutne bolnišnične obravnave. Na tnalu sta bili še učinkovitost protikoronskih paketov in minimalna plača, Janša je povedal tudi, kakšne načrte ima po epidemiji.