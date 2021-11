'Če posameznik premaga težek potek bolezni, boj še ni dobljen'

Na eni strani cepivo, na drugi pa tveganje, da bomo pristali na intenzivni negi, kjer vsak dan potrebujemo koktejl zdravil. Bolnik, ki je intubiran, je s pomočjo zdravil uspavan, stranski učinek pa zmedenost in pa tudi rahlo slabost na začetku, o stranskih učinkih pripoveduje Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

S cevko, ki skozi sapnik dovaja kisik, posameznik tvega dodatne okužbe. "Te migetalke, ti bički, ki drugače čistijo sluz iz pljuč, so nekako omrtvičeni, tako da sluz zastaja v pljučih in je krasno gojišče za bakterije," pojasnjuje infektologinja na Golniku Barbara Bitežnik. Doda še, da se bolnik hrani preko nazogastrične sonde, ker spi in ne more jesti, zato potrebuje še zdravilo, ki preprečuje, da bi črevesje zaradi večtedenskega počivanja popolnoma zaspalo, pa zdravilo Dalteparin, ki preprečuje nastanek strdkov, in sredstvo za lajšanje mišičnih krčev, ki lahko pripelje do zmanjšanja pritika, pri nekaterih pa do previsokega pritiska.

V zdravilnem koktejlu je tudi Remdesivir, ki povzroča glavobole. Da bolečin pacient ne čuti, dobi analgetik, ki povroča slabost in bruhanje ali še bolj pogosto - odvisnost. Nujno je še protivnetno zdravilo, zaradi katerega postane naš želodec preobčutljiv, še doda Štrukelj, "zato navadno to kombiniramo z zdravili, ki zmanjšujejo izločanje kisline v želodec, kot recimo Pantoprazol. Ima pa ta seveda spet neželene učinke, to so suha usta in pa nekoliko povečana lakota."

"Nekako do pet zdravil lahko napovemo, kaj se bo zgodilo. Več kot pet zdravil, in na intenzivni negi pri covid bolnikih je takih zdravil lahko tudi 10 ali 12, pa ni računalnika na svetu, ki bi izračunal vse medsebojne interakcije med zdravili," poudari Štrukelj. Zato so prej omenjeni stranski učinki lahko kdaj tudi hujši.

In če posameznik težek potek bolezni premaga, boj še ni dobljen. "Z intenzivne nege se vrnejo na navadni oddelek, večinoma so vsi še na kisiku, verjetno še teden ali dva. Ko so negativni, jih potem prestavimo na navadne bolnišnične oddelke," pojasni Bitežnikova.

In šele ko lahko bolnik vsaj 30 minut samostojno sedi, ga sprejmejo v rehabilitacijski center Soča. "So sposobni samostojnega hranjena, ne pa tudi skrbi zase na ostalih področjih. Niso sposobni sami iti na stranišče, niso se sposobni sami presesti, potrebujejo pomoč pri oblačenju," pojasnjuje predstojnik oddelka za rehabilitacijo covid bolnikov Primož Novak.

Nekateri se učijo ponovno hoditi, obešati perilo in rezati krompir. "Dejansko so to zdravi, aktivni, v službo hodeči ljudje, ki jih na enkrat bolezen čisto podre," izpostavi Bitežnikova.

"V povprečju so ti bolniki pri nas od enega do dveh mesecev. Tudi po tem, ko grejo od nas, bolniki še niso v taki kondiciji, kot so bili pred boleznijo," še izpostavi Novak. Vsemu temu pa bi se lahko izognili, se strinjajo sogovorniki, če bi se le cepili.