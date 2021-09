Če poslanci podprejo novelo o lekarniški dejavnosti, bodo lekarnarji stavkali

Poudarjajo, da bi sprejem novele pomenil, da bodo številni prebivalci Slovenije, predvsem na podeželju, ostali brez lekarniških storitev. V mestih, ki so že zdaj dobro preskrbljena s ponudniki zdravil, pa bi se odpirale nove lekarne. Lekarnarji nasprotujejo tudi ponovni možnosti vertikalnega povezovanja, ki bi v praksi pomenilo, da v izvajanje javne službe stopijo gospodarske družbe, denimo veledrogeristi, ki bi lahko po novem enakopravno odpirali svoje lekarne. Edina alternativa je, pravijo, umik zakona in vrnitev razprave na raven stroke in zdravstvenega ministrstva.