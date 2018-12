"Dobro gospodarsko sodelovanje ni dovolj. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi bili naši ameriški prijatelji in zavezniki bolj prisotni v regiji," je povedal Cerar.

Kot je še pojasnil, Kitajci prihajajo v Evropo, sam se je na primer kot premier kar petkrat srečal s kitajskim premierjem Li Keqiangom. Kitajska ima velike ambicije, gradijo pristanišča, letališča, stadione širom Afrike in Latinske Amerike, navaja časopis. Podobno taktiko so ubrali v Sloveniji, pravi Cerar, ki poudarja, da Kitajci ponujajo hitro gradnjo infrastrukture po ugodni ceni, kar sicer pusti državo v dolgovih, a je preveč mamljivo, da ponudbe ne bi sprejeli.

Cerar tudi predvideva, da se bo veliko držav na Balkanu in v Vzhodni Evropi politično in gospodarsko približalo Pekingu in Moskvi. "Če prevladajo ruski in kitajski interesi, bomo izgubili regijo. ZDA bi lahko bile veliko bolj prisotne," je dejal.

'Zelo smo ponosni na Melanio'

Časopis omenja, da so nekatere države v Evropi doživele porast nacionalističnih in desničarskih strank s protiimigracijsko agendo.

"V Sloveniji je na volitvah letos največ glasov dobila protiimigrantska Slovenska demokratska stranka, katere voditelj je uporabljal trumpovski slogan 'Najprej Slovenija'", ob tem piše časopis in dodaja, da mu je pot na oblast preprečila koalicija zmernih in levosredinskih strank.