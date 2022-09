Ko gremo čez cesto, pogledamo levo in desno. In cesto prečkamo tam, kjer je prehod za pešce. Ko gremo čez železniški prehod, ga prečkamo, ko gori zelena luč. Pogledamo levo in desno, in če se nam ne približuje vlak, gremo. Ta pravila spoznamo že, ko smo otroci. Zakaj se torej povečuje število nesreč na železniških tirih in jih posamezniki prečkajo samovoljno tam, kjer ni označenega in za to namenjenega prehoda?