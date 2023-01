'Če želi Putin mir, naj svoje enote umakne iz Ukrajine'

Po ukazu ruskega predsednika Putina naj bi v Ukrajini veljala enostranska 36-urna prekinitev ognja zaradi praznovanja pravoslavnega božiča. A že kmalu po začetku domnevne prekinitve ognja so iz Donbasa poročali o nadaljevanju obojestranskega obstreljevanja. V Kijevu so Putinov poziv zavrnili že včeraj in njegovo odločitev označili za hinavščino in del propagande. "Rusija mora zapustiti zasedena ozemlja, le tako je lahko začasna prekinitev ognja", je včeraj na Twitterju zapisal svetovalec ukrajinskega predsednika. "Če bi Putin želel mir, bi moral umakniti svoje enote iz Ukrajine", so kritični tako v Evropski uniji kot v ZDA.