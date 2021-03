'Če se bodo razmere slabšale, bomo morali cepiti sedem dni na teden'

V četrtek bo preteklo točno eno leto, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. In po letu dni žal še vedno ni znakov, da bi se umirjala. Do konca februarja so namreč po svetu zabeležili več kot 114 milijonov okužb in več kot dva milijona smrti. Tudi pri nas se stanje ne umirja dovolj hitro, vedno več je primerov britanskega seva, po številu okužb smo celo v samem vrhu Evropske unije.

