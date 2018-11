'Če se me boste znebili, to ne bo olajšalo brexita'

Britanska premierka Theresa May, ki je minuli teden izpogajala "ločitveni" dogovor z evropskimi pogajalci, je pod velikim pritiskom tako zagovornikov kot nasprotnikov brexita. Dejala je, da Veliko Britanijo čaka "kritični" teden. Svojim nasprotnikom iz vrst zagovornikov brexita pa je na rožljanje o nezaupnici odvrnila, naj dobro premislijo. "To ne bo olajšalo pogajanj o brexitu in ne bo spremenilo parlamentarne aritmetike," je pojasnila, zakaj njena zamenjava v tem trenutku ne bi bila smiselna. Na vprašanje, ali je morda sama pomislila na to, da bi odstopila, je dejala: "Ne, nisem."

Priznala je, da so za njo naporen teden in naporna pogajanja. "Ta pogajanja so bila od samega začetka naporna, vendar bodo postala še bolj naporna proti koncu, ko se bomo bližali zaključku," je poudarila.

'Mislim, da nas ustrahujejo'

V sredo, ko je javnosti predstavila osnutek dogovora o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, se je nanjo vsul plaz kritik. Takoj naslednji dan sta odstopila dva ministra in še nekateri državni sekretarji in svetovalci. Poslanci pa so začeli zbirati podpise za glasovanje o nezaupnici premierki.

Odstopljeni minister za brexit Dominic Raab je pojasnil razloge za svojo odločitev, da zapusti kabinet. Dejal je, da bi dogovor lahko podprl, če bi v njem spremenili dve ali tri točke. Čeprav je bil del pogajalske skupine, trdi, da ne ve, kdo je v dogovor vključil člen o carinskih odnosih, ki je za konservativce nedopusten. Pojasnil je, da se je moral podpisati pod dokument, za katerega je čutil, da ni dober za državo. "Mislim, da nas ustrahujejo, mislim, da smo podvrženi nečemu, kar je blizu izsiljevanju, če povem iskreno," je dejal v pogovoru za BBC.

"Politika je težek posel in z njim se ukvarjam že zelo dolgo," je danes dejala Mayeva, ki verjame, da je dosegla največ, kar je lahko. Dodala je, da se bodo pogovori o prihodnjem odnosu med Veliko Britanijo in Evropsko unijo nadaljevali prihodnji teden, ko je napovedan tudi vrh EU na to temo.