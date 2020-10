Če se širjenje virusa ne bo umirilo, obstaja možnost podaljšanja počitnic

Prihodnji teden se bodo učenci od šestega razreda osnovne šole in dijaki izobraževali na daljavo. Ukrep velja za celotno državo, presenečenje pa je zato, ker je šolanje na daljavo po vladnem načrtu ukrep z rdečega seznama, ki bi pomenil tudi razglasitev epidemije. Kmalu pa sledijo krompirjeve počitnice in če se divjanje okužb v naslednjih dveh tednih ne bo umirilo, obstaja celo možnost podaljšanja počitnic, a ta odločitev zaenkrat še ni sprejeta. S ponedeljkom bodo šolanje na daljavo začele izvajati tudi fakultete, ponekod bo trajalo celo do konca semestra, torej do januarja.