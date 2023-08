Na dan solidarnosti vas je bilo na stotine tudi zares solidarnih. In junaki ste prav vsi, ki ste priskočili na pomoč tistim, ki jim poplave niso prizanesle. Še več, s sabo so odnesle vse, tudi spomine. Aleksander Pozvek se že vse dni od katastrofalnih poplav srečuje z junaki, ki so ljudem nesebično pomagali. Pridružil se je 250 prostovoljcem v Črni nad Kamnikom in bil ob Marjanu Burji, ki mu je plaz skoraj porušil hišo, ko je s solzami v očeh sprejel ljudi, ki so mu prišli pomagat.