Če si rojen v revščini, še ne pomeni, da boš tam tudi obstal

Gordijski vozel revščine je uspelo presekati marsikateremu zvezdniku, ki se je rodil v revno družino. Ko zdaj vidimo uspehe naših idolov, bogastvo in slava pogosto zabrišeta korenine, kako so si izborili svoj položaj. S talentom, vztrajnostjo in delom. Njihove življenjske zgodbe pričajo o tem, da če si rojen in vzgojen v revščini, še ne pomeni, da boš tam tudi obstal.