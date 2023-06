Če so pred učiteljem ali učiteljico kretali, so jih tepli z bičem po rokah

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je napovedala, da bo v roku dveh tednov vložila tožbo oziroma zatevek zoper državo. Vsem gluhim in naglušnim ljudjem, ki so se šolali v času, ko je bil znakovni jezik oziroma kretanje v šolah za gluhoneme popolnoma prepovedano, želijo povrniti veliko škodo, ki so jo utrpeli. Če so pred učiteljem ali učiteljico kretali, so bili za to kaznovani, zavezali so jim celo roke na hrbet ali pa so jih tepli z bičem po rokah. In posledica je, da imamo danes manj kot 1 odstotek gluhih in naglušnih z univerzitetno izobrazbo, pravijo, zato zdaj od države pričakujejo vsaj opravičilo.