Če uganete točno težo kipa, je Banksyjeva umetnina vaša

Ulični umetnik in aktivist Banksy tokrat s skulpturo čolna z begunci zbira sredstva za pomoč migrantom. Skulptura prenatrpanega plovila je razstavljena v pop up trgovini, ki so jo v božičnem času odprli v središču Londona, da bi pomagali beguncem. Donatorji lahko za najmanj dva funta ugibajo težo kipa. Tisti, ki jo bo uganil, jo bo dobil v trajno last.

Nagradna igra, za katero stoji Banksy, ki kljub številnim akcijam ostaja anonimen, bo trajala do 22. decembra. Skulptura je del umetnikovega pettedenskega projekta Dismaland iz leta 2015, ki si ga je zamislil kot parodijo na Disneyland. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Temačno umetniško delo deluje tudi kot igrača na daljinsko upravljanje, so zapisali v trgovini na sloviti londonski cesti Carnaby. "Lahko je oboje. Vsekakor je unikatno delo in lahko je vaše za božič," na spletni strani pop up trgovine Choose Love nagovarjajo obiskovalce. 18. december je sicer mednarodni dan migrantov. V Sloveniji trenutno prebiva okoli 210 prosilcev za mednarodno zaščito in 547 oseb, ki jim je bil od leta 1991 priznan status mednarodne zaščite. Skulpturo bo tako prejel tisti, ki bo pri ugibanju najbližje dejanski teži kipa. 22. decembra ob 20. uri, ko se nagradna igra zaključi, bo kip tudi uradno stehtala posebna študentka londonskega Kings Collegea. Zmagovalca bodo o zmagi obvestili preko elektronske pošte. V primeru, da se bo pravi številki 'približalo' več tekmavalcev, pa bodo zmagovalca izžrebali. Vsakdo lahko ugiba tolikokrat kot želi. Ves dobiček bo šel neposredno prebežnikom. V trgovini so pripravili tudi nekaj namigov: leseni podstavek ni vštet v težo, okvir je narejen iz vlaknastega stekla, ročno pobarvane figure pa so iz pene. Dimenzije čolna so 90 x 38 x 42 centimetrov. Čeprav so v ceno vključene tudi baterije, pa teh trenutno ni v skulpturi.