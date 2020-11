Ptičja gripa: če virus vdre v jate, jih morajo rejci usmrtiti

Po Evropi se zdaj hitro širi tudi virus ptičje gripe. Gre za visoko patogeni podtip virusa, ki so ga pred nekaj dnevi potrdili tudi pri dveh labodih na slovenski obali. Virus so do zdaj potrdili že v Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji, pa tudi na Hrvaškem, kjer je zaradi virusa NPN8 na eni od farm s 65 tisoč purani poginilo že več kot štiri tisoč ptic. Človeku virus ptičje gripe ni nevaren, a strokovnjaki vseeno svetujejo, da se izogibamo dotikanja mrtvih ali bolnih ptic. Rejcem perutnine pa lahko ptičja gripa v že tako negotovih časih zaradi koronavirusa povzroči še dodatno gospodarsko škodo. Če virus vdre v jate, jih morajo rejci usmrtiti.