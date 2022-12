Odločitev Unesca je prinesla veliko priznanje za naše čebelarstvo, ki je način življenja za skoraj 12 tisoč Slovenk in Slovencev ter njihove družine. Slovenija je imela do zdaj na seznamu nesnovne kulturne dediščine vpisane štiri enote – Škofjeloški pasijon, Obhode kurentov, Klekljanje čipk ter Veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje kot del večnacionalnega vpisa.