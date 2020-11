Čeferin ostro zanika namigovanja o lobiranju pri poslancih SMC

Zdi se, da je pred sobotno razglasitvijo zmagovalca kongresa stranke DeSUS, zatišje pred nevihto, a na levem polu se še dogaja. Prav danes so predsedniki opozicijskega četvorčka sedeli s potencialnim mandatarskim kandidatom Jožetom P. Damijanom. Govorili so o napovedanem sedmem protikoronskem paketu, in sicer za kaj se bodo zavzemali in kaj bodo skušali z amandmaji popraviti.

Še vedno pa debatirajo tudi o razdelitvi ministrskih mest, če bi dejansko prišli do večine 46 glasov za konkstruktivno nezaupnico in s tem menjavo vlade. In čeprav naj bi kar pogosto skušali stopiti v stik s predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom, da ga prosijo za nasvet, pomoč ali kaj podobnega, pa to očitno ne drži.