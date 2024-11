Čeferin: Politika bi morala ostati strogo ločena od športa

Zažiganje zastav, rasistični slogani in 62 aretacij. Nogometna tekma med nizozemskim Ajaxom in izraelskim Maccabijem je minila v znamenju nasilja in spopadov med navijači. Pet ljudi je pristalo v bolnišnici, policiji pa kljub temu, da so nemire pričakovali, ni uspelo ohraniti reda. Nizozemski državni vrh je napade označil za antisemitske in uperjene proti judovskim navijačem. A številni posnetki prikazujejo Izraelce, ki po mestu skandirajo proti-arabske slogane in uničujejo palestinske zastave. Ali so torej v luči nemirov na Bližnjem vzhodu politične in etnične razlike dokončno vstopile tudi v nogometni svet? Pridobili pa smo tudi prvi odziv Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe, organizacije, ki močno zagovarja, da bi morala politika ostati strogo ločena od športa.