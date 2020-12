Čeferin: 'Pri promociji cepljenja lahko z Evropsko komisijo zelo tesno sodelujemo'

Zajezitev koronavirusa je bila tudi tema prvega pogovora med predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom, torej dveh vodilnih oseb dveh najmočnejših evropskih institucij. Kaj konkretno lahko UEFA naredi, za rdeči karton koronavirusu? Kakšna je prihodnost nogometa, kdaj bomo lahko spet na stadionih, kako so lahko igralci vzor za spoštovanje zaščitnih ukrepov proti okužbam s koronavirusom in kakšna bo kampanja za promocijo cepiva proti covidu smo povprašali prvega moža UEFE Aleksandra Čeferina.