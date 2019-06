Čehi Babišu: 'Kupite lahko veliko, a naših src, časti in svobode ne morete'

Na Češkem so potekali največji protesti po žametni revoluciji leta 1989, v kateri je bil nenasilno zrušen komunistični režim. Na trgu Sv. Venceslava v središču Prage se je zbralo po navedbah organizatorjev – policija ocene ni podala – zbralo 120.000 ljudi, ki zahtevajo odstop premierja Andreja Babiša zaradi korupcije in zlorabe evropskih sredstev.

FOTO: AP

Na trgu Sv. Venceslava v središču češke prestolnice se je zbralo največ ljudi po po tridesetih letih, ko je padel komunistični režim. Ta trg je pred sedmimi desetletji doživel tudi proglasitev neodvisnosti Češkoslovaške od Avstro-Ogrske, včeraj pa se je tam po ocenah organizatorjev zbralo okoli 120.000 ljudi, ki so zahtevali odstop premierja Andreja Babiša. Proteste je organizirala nevladna organizacija Milijon trenutkov za demokracijo, na trgu pa so se zbrali ljudje z vseh koncev države v "še eni borbi za dušo njihove demokracije". Kar se je pred šestimi tedni začelo kot relativno miren in majhen protest, ko je ministrica za pravosodje postala Marie Benešová, za katero verjamejo, da bo pomagala zaščititi premierja pred potencialnimi obtožbami prevare in zlorabe evropskih sredstev, se je sprevrglo v nekaj veliko večjega. "Gre za veliko več kot le korupcijo," je dejal Tomas Peszynski, v roki pa je držal zastavo Evropske unije. "Gre za zlorabo sistema in za boj za zaščito demokracije," je dejal in na kratko strnil bistvo protesta.

Medtem ko na Češkem policija lahko predlaga obsodbo premierja, lahko le državni tožilec, ki ga nastavi pravosodni minister, vloži obtožnico.

Babiš se je odzval "v svojem stilu", bi rekli Čehi – dejal je, da je velika množica odsev lepega vremena in označil tiste, ki preiskujejo njegovo poslovanje, za del velike politične zarote. "Spet imamo Babiš histerijo. Raje poskusite narediti nekaj za ljudi, ne pa samo tolči po Babišu." Premier se z obtožbami korupcije bori že leta in trdi, da se je težko boriti proti konstantnimi napadi nasprotnikov, preživel pa je že tudi nezaupnico v parlamentu.

Velike demonstracije, za katere organizatorji obljubljajo, da se bodo nadaljevale, sicer Babišu predstavljajo drugačen, večji izziv. Na sosednjem Slovaškem so meseci protestov strmoglavili vlado, na predsedniških volitvah pa je zmagal nov obraz,Zuzana Caputova. Uspeh gibanja so organizatorji čeških protestov pozorno opazovali in v njem našli navdih. Babiš je bil leta 2013 v parlament izvoljen sicer ravno na podlagi obljub, da se bo boril proti korupciji. Je sicer milijarder – njegovo premoženje ocenjujejo na več kot 3,5 milijarde evrov – ki se predstavlja kot poslovnež, ki ga ni mogoče pokvariti. Z nepolitičnim ozadjem in obljubami, da bo drugačen, je leta 2017 na čelu svoje stranke prepričljivo zmagal na parlamentarnih volitvah in postal premier. Njegov zaveznik je tudi češki predsednik Miloš Zeman.

Češki premier Babiš je ljudi prepričal predvsem z obljubami o boju proti korupciji. FOTO: AP