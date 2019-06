Čehi znova na ulicah, ob petju himne zahtevajo odstop premierja Babiša

5. junija se je na trgu Sv. Venceslava zbralo 120.000 ljudi, ki so zahtevali odstop premierja Andreja Babiša. Proteste je organizirala nevladna organizacija Milijon trenutkov za demokracijo, na trgu pa so se takrat zbrali ljudje z vseh koncev države v "še eni borbi za dušo njihove demokracije". Babiša so leta 2013 v parlament izvolil sicer ravno na podlagi obljub, da se bo boril proti korupciji, leta 2017 pa je na čelu svoje stranke prepričljivo zmagal na parlamentarnih volitvah in postal premier. Relativno miren in majhen protest je izbruhnil v vsečeško vstajo, ko je ministrica za pravosodje postala Marie Benešová, ki naj bi pomagala zaščiti premierja pred potencialnimi obtožbami prevare in zlorabe evropskih sredstev.