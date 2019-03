Celinski ocean, ki je nastal po ciklonu Idai, se vidi iz vesolja

Poplavne vode so ustvarile celinski ocean, ki se po podatkih Evropske vesoljske agencije vidi tudi iz vesolja. Na obrobjih tega 'oceana' pa naj bi še vedno bilo od 300 do 400 trupel ljudi, ki se niso uspeli rešiti.

Tropski ciklon Idai, ki je pustošil po jugovzhodu Afrike, je za seboj pustil pravo opustošenje. Uničenih je 90 odstotkov mesta, v katerem živi pol milijona ljudi. Številne vasi so "izbrisane", mozambiški predsednik Filipe Nyusi pa ocenjuje, da bi lahko število žrtev naraslo na 1000. Zaenkrat so Združeni narodi potrdili 242 mrtvih v Mozambiku, 259 v Zimbabveju in 56 v Malaviju.

Unicef: Humanitarna pomoč prihaja prepočasi

Unicef opozarja, da je situacija kritična, saj več kot 1,7 milijona ljudi, ki živijo na območju, nima elektrike in vode.

"Naslednji korak je dostava čiste in varne pitne vode," je dejala izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. Na prizadetih območjih je stoječa voda, ki ne odteka, v njej so razkrajajoča se trupla, je dejala in opozorila na pomanjkanje higiene in sanitarij. Kot je pojasnila, jih skrbi predvsem izbruh kolere in malarije.

Opozarjajo, da čeprav so dostavo pomoči okrepili, ta prihaja prepočasi.

Taylor: Trupla ljudi je napravilo ob rob ceste

Za CNN je grozne prizore opisal Zimbabvejec Graham Taylor, ki se po videnem boji, da bo število žrtev preraslo ocene oblasti. Povedal je, da so trupla predvsem na šestkilometrskem odseku avtoceste, ki jo je poplavilo. Pri tem je voda uničila gosto poseljene vasi okrog sladkornih plantaž. To je le mali del poplavljenega območja na jugovzhodu Afrike, saj sta po ciklonu poplavili kar dve veliki reki – Pungwe in Buzi. To območje je dom več kot 200.000 ljudem.

62-letni Taylor, ki v Mozambiku živi že deset let, je med ciklonom ostal ujet na avtocesti, ki vodi iz Beire v Zimbabve. Ob treh zjutraj je moral zapustit svoj avto in se pridružiti ljudem, ki so se v čisti temi poskušali prebiti na varno. Dejal je, da je vseskozi lahko slišal ljudi jokati.