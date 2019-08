Celjski kriminalisti pridržali več ljudi, ki naj bi tihotapili migrante

Policijske uprave Ljubljana, Novo mesto in Koper so v zadnjih dveh dneh poročale o 164 nelegalnih prehodih meje. Številčnost le teh kaže na veliko stisko ljudi, ki je vrhunska priložnost za sprovajalce oz. tihotapce. Celjskim kriminalistom in policistom je uspelo razbiti eno takšnih kriminalnih združb. Pridržali so sedem ljudi, ki naj bi preko Slovenije prepeljali najmanj 270 migrantov.