Celjski kriminalisti so v povezavi z odpadnim blatom ovadili devet oseb

Zaradi nelegalnega odlaganja komunalnega blata v naravo v Dramljah in okolici Celja so padle prve kazenske ovadbe. Celjski kriminalisti so zaradi uničevanja in obremenjevanja okolja ovadili devet oseb. Gre za komunalno blato, ki sta ga od Čistilne naprave Ptuj prevzemali dve podjetji, CEP Celje in ljubljanske ML Surovine. Po ugotovitvah obsežne in zahtevne kriminalistične preiskave sta to blato odvrgli v okolje.