Celjski policisti leto dni po ropu na Frankolovem prijeli enega od osumljencev

42-letnega starega znanca policije, doma je iz Kopra, sumijo, da je ob pomoči še dveh zamaskiranih moških maja lani vlomil v stanovanjsko hišo, vstopil v spalnico, na postelji zvezal lastnika hiše in njegovo partnerico, nato pa so ukradli več gotovine in zlatnine ter celo novejše osebno vozilo, s katerim so se odpeljali. Avtomobil so sicer kmalu po ropu našli, zdaj pa očitno tudi prvega osumljenca.

icon-expand