Celjsko podjetje z napravo SteriPro v boju proti bakterijam in virusom

Če smo se od lanskega marca kaj naučili, je to, kako pomembno je umivanje in razkuževanje rok. Kaj pa prostorov? Mlado celjsko podjetje se je lotilo reševanja problematike okužb v bolnišnicah, sploh v primeru kirurških posegov. Na leto je namreč uradno zabeleženih kar 18 tisoč bolnišničnih okužb. Zato je ekipa podjetja UVC Solutions izumila napravo SteriPro, ki lahko v prostoru v le nekaj sekundah na primer uniči bakterijo MRSA pa tudi koronavirus. In prav zato je potreba po takšnih rešitvah v teh časih narasla.

