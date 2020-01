'Celo noč smo gledali plamene in poslušali vpitje. Zaradi teh spominov pogosto ne spim'

Pred natančno 75 leti so v nacistično taborišče Auschwitz vstopili vojaki rdeče armade in osvobodili taboriščnike. Nacisti so v taborišču ubili več kot milijon ljudi, iz Slovenije jih je bilo tja deportiranih več kot 2300. 27. januar je zato dan spomina na žrtve holokavsta. Na Poljskem, na osrednji slovesnosti, so bile tudi slovenske taboriščnice, ki so tja letele z vladnim Falconom.