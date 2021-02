Celotna Slovenija rdeča, v šole se vračajo vsi učenci prve triade

Po dolgem času imamo v bolnišnicah manj kot tisoč covid bolnikov, stroka podpira, da se v šole vrnejo otroci do petega razreda, epidemiologi pa podpirajo odpravo prepovedi gibanja v regijah, izrazili pa so tudi dvom v učinkovitost policijske ure. Vendar pa ima vlada nekoliko drugačne načrte. Ukinjajo se sicer regije, zdaj je celotna Slovenija v rdečem in tako veljajo ukrepi z rdečega semaforja. Premier Janša pa na vprašanje o vračanju več razredov v osnovne šole in ukinitvi prepovedi gibanja: "O tem bomo premislili prihodnji teden."

