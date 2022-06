Ceno goriva bo ponovno določala država. To je prvi ukrep, ki ga je v sredo v boju proti draginji sprejela vlada. A cene ne bodo nižje, ali vsaj enake, kot so trenutne, čeprav bi to morda pričakovali. Zamrznitev cen, ki so bile v veljavi trenutno, ni vzdržna na dolgi rok, odločitev argumentira predsednik vlade.