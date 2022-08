Cena ruskega plina dosegla nov rekord

Evropa pred zimo hiti s polnjenjem plinskih skladišč. In pred napovedanim tridnevnim mrkom ruskega plina je cena le-tega dosegla nov rekord. Za megavatno uro je bilo na nizozemskem vozlišču treba odšteti že 311 evrov, kar je največ v zadnjih desetih letih in največ po zadnjem marčevskem rekordu, ko se je začela invazija na Ukrajino. Takrat je bilo treba za megavatno uro odšteti 127 evrov. In medtem ko je nemško gospodarstvo v skrbeh, kako bo preživelo zimo kljub cilju, da Nemčija napolni skladišča 95-odstotno, Slovenija skladišč sploh nima.