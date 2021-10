Cene energentov gredo v nebo, pred nami je gospodarska situacija iz leta 2008

Ne le zaradi morebitnega novega udara koronakrize, tudi zaradi dviga cen na trgu imamo pred očmi gospodarsko situacijo iz leta 2008, je dejal premier Janez Janša. Cene energentov, s tem pa tudi nekaterih ostalih dobrin, so ali še bodo močno poskočile. Na vladi so še prejšnji teden zagotavljali, da ukrepi niso potrebni, da je Slovenija na varni strani. Je res tako in ali bo vlada priskočila na pomoč?