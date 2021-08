Kaj se je podražilo in kaj pocenilo?

Letos Slovenci nimamo krompirja. To si lahko razlagamo, kot da nimamo sreče, lahko pa tudi dobesedno, saj je dejansko pridelek krompirja letos manjši. Zato so cene krompirja od zime poskočile. Kaj pa ostala živila? Če imajo ljudje občutek, da iz trgovine ne morejo priti pod 50 evri, statistika pravi, da se cene živil v zadnjem letu niso drastično spremenile, nekatera hrana se je celo pocenila. In kaj nas čaka?

