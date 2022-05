Cene naftnih derivatov so se od 1. maja znova zvišale. Tokrat še občutneje, in sicer so se za od 6 do 6,5 centa na liter zvišale cene 95-oktanskega bencina, precej manj izrazita pa je bila podražitev dizla. Za liter dizla je danes treba odšteti dober cent več. A naj bi bile že v sredo znova regulirane, saj je vlada znova sprejela regulacijo cen.