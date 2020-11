Cene nepremičnin po Evropi vse višje, povpraševanje predvsem za hiše na podeželju

Koronakriza vpliva in spreminja tudi nepremičninski trg, ki je po Evropi in tudi drugod po svetu kar precej živahen. Cene nepremičnin, na primer v Nemčiji in Veliki Britaniji počasi, a vztrajno naraščajo. Ljudje v mestih iščejo večja stanovanja, saj delajo od doma in potrebujejo prostor, kamor bi se lahko umaknili in v miru delali. Povečalo pa se je tudi povpraševanje po hišah izven mestnih središč in na podeželju. Tudi v Španiji nepremičninske agencije ne dohajajo povpraševanja po stanovanjih z velikimi terasami in hišami z vrtovi.