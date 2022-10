Cene nepremičnin pri nas zaradi dviga obrestnih mer začele padati

Eurostat je objavil zanimive podatke o cenah nepremičnin v Evropski uniji. V zadnjih 12 letih, torej od 2010, so se v povprečju zvišale za 48 odstotkov. Skoraj potrojile so se v Estoniji (196 odstotkov), več kot podvojile pa tudi v Luksemburgu (135 odstotkov), Latviji (131 odstotkov), Litvi (130 odstotkov), Avstriji (121 odstotkov), na Češkem (130 odstotkov) in Madžarskem (168 odstotkov). Na drugi strani so se cene stanovanj znižale v Italiji, Grčiji in na Cipru.

V Sloveniji so se cene stanovanj zvišale za približno 47 odstotkov.

V istem obdobju so se najemnine zvišale v 25 državah članicah Unije, znižale pa v dveh: Najbolj občutno so poskočile v Estoniji (214 odstotkov), Litvi (139 odstotkov) in na Irskem (82 odstotkov), znižanje so zaznali v Grčiji in na Cipru. V Sloveniji so se cene najemnin zvišale za 40 odstotkov.

Še zanimivost: Slovenci imamo v stanovanjskih nepremičninah 80 milijard evrov premoženja.