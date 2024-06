'Cene nočitev na Hrvaškem naraščajo počasneje kot v Grčiji'

Hrvaška ni draga, gostov je vsako leto več, pa pred poletno turistično sezono optimistično ocenjuje predsednik združenja družinskih in malih hotelov. Nekateri strokovnjaki pa opozarjajo, da morajo biti naši južni sosedi kljub dobrim obetom pozorni na cene, saj so dopustniki nanje zelo občutljivi, še posebej, če razmerje med kakovostjo in ponudbo ni pravo. Ta hip na Hrvaškem počitnikuje okoli 350 tisoč gostov. Tisti, ki se odločajo za oddih v juniju, pravijo, da se s tem izognejo največji gneči in najvišjim cenam. Koliko dražje pa so letos nastanitve na Jadranski obali?