Cene pri južnih sosedih v nebo, a obisk zato nič manjši

Naša 47-kilometrska obala je sicer neprecenljiva, vseeno pa dobro dene za kakšen konec tedna pogledati tudi čez planke. Slovenci najpogosteje skočimo k sosedom Hrvatom. Tudi za velikonočne praznike je bilo tako, Hrvati so zadovoljni z našim zapravljanjem in si obetajo, da spet pridemo tudi za prvomajske praznike.

V Savudriji in Umagu smo Slovenci poleg Italijanov in Avstrijcev najpogostejši gostje v tem času. Največ je družin z otroki, ki imajo takrat šolske počitnice, pravijo naši južni sosedje in dodajajo, da so slovenskih gostov vedno veseli. Kako gostoljubni pa bodo kar se cen tiče letos? Ekipa oddaje Svet na Kanalu A se je nekaj dni pred 1. majem odpravila v hrvaško Istro. Lepo vreme te dni namreč kar kliče po oddihu, česar se hotelirji zelo veselijo. Prva postojanka je Umag. "Da jim je všeč in da se imajo lepo, pa zaradi sonca," pripovedujejo turisti. Čeprav so Slovenci eni izmed najboljših gostov, pa so tokrat prevladovali predvsem Italijani in Nemci.

Slovenci so zelo prijetni gostje. Mi smo prvi sosedje in to se vsekakor pozna tudi pri naših odnosih in njihovem zadovoljstvu na koncu dopusta, zaradi česar se tudi vračajo. —Franka Zorić

"Slovenija je med našimi top tremi državami po obisku," razloži direktorica enega od hotelov v Umagu Franka Zorić. "Zadnjih deset let, če omenimo statistiko iz prejšnjih let, so Slovenci med top tremi gosti. Včasih so na prvem, včasih na drugem mestu, ampak absolutno naše top tri nacionalnosti, ki nas obiskujejo," pravi Zorićeva. In takšen obisk po njenih besedah pričakujejo tudi za 1. maj. "Vsako leto že tradicionalno pričakujemo vaše prvomajske počitnice, ki izrazito vplivajo tudi na naše rezervacije. In letos, kot vsa leta prej, pričakujemo veliko zasedenost ravno v tem terminu," še pove direktorica.

Podobno zasedenost pa pričakujejo tudi v šest kilometrov oddaljeni Savudriji, kjer v enem izmed hotelov med temi prazniki prevladujejo predvsem pari in ljubitelji golfa. "V Savudriji imamo kot del celotnega resorta tudi golf igrišče, v katerem je ogromen odstotek slovenskih golfistov," pravi Petra Zierer iz Kempinski hotela Adriatic. Kot še dodaja, zdaj pričakujejo okoli petodstotno zasedenost s strani slovenskih gostov, se pa zna ta odstotek zaradi vremena še povišati. Lani 10 milijonov nočitev Slovencev Hrvaška sicer glede turizma velja za eno izmed dražjih držav. "Zelo podobno kot v Italiji," na vprašanje o tem, ali menijo, da je drago ali ne, odgovarjajo turisti. Da pa Slovenci radi obiskujemo Hrvaško, pričajo tudi številke. Lani so Hrvatje zabeležili 1,5 milijona prihodov in 10 milijonov prenočitev Slovencev, kar je štiri odstotke več kot leta 2017.

Visok obisk pričakujejo na Hrvaškem tudi za 1. maj. FOTO: iStock

Hrvati vsako leto sicer malo 'korigirajo' cene, navzgor, seveda. In kako bo letos? Novinarji britanskega tabloida The Sun so obiskali različna letovišča po Evropi. V Španiji Costa del Sol, v Bolgariji Sončni breg pri Varni, v Turčiji Marmaris in na Hrvaškem Zadar, ter primerjali cene. Najdražjo kavo boste tako spili pri naših južnih sosedih, za 14 skodelic kave, če recimo na dan spijete dve, boste odšteli skoraj 24 evrov. To je kar 12 evrov več kot v Bolgariji. Ker je poleti vroče, popijemo tudi veliko vode. Ta je najcenejša v Turčiji, kjer bi vas 14 steklenic stalo okrog pet evrov. Najdražja voda pa je - spet - pri naših južnih sosedih, skoraj trikrat dražja kot v Turčiji. Če pa bi radi preizkusili denimo lokalno pivo, boste najceneje pili v Bolgariji. Za sedem steklenic boste plačali 5,65 evrov, najdražje pivo pa boste spili v Turčiji, za sedem steklenic kar 17,97 evra. Če si ne boste kuhali sami, vas bo sedem družinskih kosil za dva odrasla in dva otroka najmanj stalo v Bolgariji, kjer boste odšteli 82,90 evra, torej slabih 12 evrov na kosilo. No, na Hrvaškem bi morali v tem primeru odšteti kar 166 evrov več, kar je 35 evrov na kosilo. Še globlje v žep boste segli, če se boste z družino odpravili na večerjo (731,11 evra), kar je skoraj 300 evrov več kot v Španiji, 360 evrov več kot v Turčiji in kar neverjetnih 500 evrov več kot v Bolgariji. In kaj na visoke cene pravijo pri združenju turističnih agencij pri Hrvaški gospodarski zbornici? "Vsekakor je treba najprej vzeti v obzir verodostojnost takšne analize, saj je to delal nek britanski časopis, ki verjetno ni šel v globino. Ampak to ne zmanjšuje dejstva,da je Hrvaška v nekih segmentih postala predraga," je dejal Boris Žgomba.

Za kavo boste največ odšteli na Hrvaškem. FOTO: Thinkstock