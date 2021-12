Podražitve cen življenjskih potrebščin največje v zadnjih 13 letih

Statistični urad je izračunal, da so se cene življenjskih potrebščin novembra v primerjavi z lanskim novembrom povišale za 4,6 odstotka, kar je največ v zadnjih 13 letih, iz občin po Sloveniji dnevno prihajajo novice o krepkih podražitvah ogrevanja. Prvo mesto zaseda Maribor, kjer se je v novembru v primerjavi z oktobrom povprečna maloprodajna cena toplote povišala za 18 odstotkov, na letni ravni pa za kar 77 odstotkov, sledijo Jesenice in Trbovlje. Maloprodajna cena toplote pa je stabilna in hkrati najnižja v Mestni občini Celje. Iz Energetike Ljubljana so svojim uporabnikom napovedali podražitve ogrevanja za kar 20 odstotkov, obljubljajo pa, da do konca ogrevalne sezone ne bodo več dražili.