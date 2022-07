Cenejša alternativa? Ni nujno. Tudi cene peletov poletele v nebo

Če se vam je zdel nasvet, da se boste z ogrevanjem hiše na drva, lesene brikete in pelete to zimo greli najceneje, tudi to ni več nujno. Razen če imate svoja drva. V pričakovanju hude energetske krize je povpraševanje za pelete pri nekaterih slovenskih prodajalcih dvakrat tolikšno, kot je bilo v istem času lani. Zdaj pa bo do njih še težje priti, saj sta Bosna in Hercegovina ter Srbija zaradi hudega navala kupcev iz tujine in posledične eksplozije cen prepovedali izvoz lesnih proizvodov.