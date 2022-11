Centri za socialno delo ljudi v stiski preusmerjajo na humanitarna društva

Kot je razvidno iz zapisa Kozorogove, je socialna delavka gospo preusmerila na društvo Humanitarček, saj se je sama ravno odpravljala na dopust. "Moramo se zavedati, da humanitarne organizacije ne smejo in ne morejo biti prve, ki nudijo pomoč, to bi moral biti center za socialno delo," dodaja Logarjeva.

Društvo Humanitarček centrom za socialno delo sporoča, da so prostovoljno društvo z omejenim človeškim in finančnim kapitalom. "Zato prosimo, da najprej ljudem omogočite sistemske rešitve, ki so jim na voljo. Šele nato se naj vključijo humanitarne organizacije. Slednje smo pomoč in ne prva linija."

Na drugi strani pa humanitarno društvo Upornik, ki prav tako pomaga starejšim, poudarja, da ne vidijo težave v tem, da centri za socialno delo ljudi preusmerjajo nanje, saj za to humanitarna društva so. "Se mi pa zdi prav, da CSD, ko preusmeri ljudi po pomoč na Upornika, vzpostavi kontakt z društvom, da se dogovorimo in pogovorimo, kaj so pripravljeni storiti za osebo in kaj lahko naredimo mi," pravi Boris Krabonja iz društva Upornik.

Z ministrstva za delo, družino in socialne družine medtem odgovarjajo, da od strokovnih delavcev na centrih za socialno delo pričakujejo, da z vso resnostjo in odgovornostjo pristopijo k reševanju vsake problematike osebe, ki se obrne nanje za pomoč in ji predstavijo ter pomagajo pridobiti možne oblike pomoči, ki so jih lahko deležne.

Dodajajo tudi, da se zavedajo problematike kadrovske podhranjenosti centrov za socialno delo in jo že rešujejo. "To pa ne more biti opravičilo za taka ravnanja strokovnih delavcev, ki jih opisuje društvo Humanitarček, če navedeno drži, in jih obsojamo," so še sporočili z ministrstva.