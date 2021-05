Cepilna kampanja v polnem razmahu, za vsa pojasnila na voljo študentje medicine

V Sloveniji smo po podatkih portala Cepimo.se presegli milijon uporabljenih odmerkov cepiva proti covidu-19. Da bi bil ta delež do poletja čim večji, pa vladni urad za komuniciranje skupaj z ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje začenja kampanjo v podporo cepljenju na terenu. S pojasnili o cepivih, cepljenju in naročanju na cepljenje so na voljo na stojnicah na Prešernovem trgu, kjer študentje medicine odgovarjajo na vsa vprašanja. A ne bodo ostali samo v Ljubljani – razširili se bodo po državi.

icon-expand