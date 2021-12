Po prvih številkah cepilni maraton prepričal le redke necepljene

Za nami sta prvi cepilni dan in tudi noč super cepilnega tedna. Od začetka cepilnega maratona je cepilno mesto obiskalo več kot 7000 ljudi. Le 486 oseb, kar je šest odstotkov vseh, pa se je opogumilo in k cepljenju pristopilo prvič. Minister Poklukar, ki je v nedeljo na Bledu prejel poživitveni odmerek, je tokrat še enkrat poudaril, kakšen vpliv bi imel uspešen cepilni teden. Kako je cepljenje steklo prvi dan, kakšen je bil odziv in ali so zdravstveni delavci imeli delo tudi ponoči?

