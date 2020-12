Cepivo je pred vrati. Kako daleč so pripravljalna dela?

Vlada naj bi že kmalu sprejela strategijo cepljenja, ki je sicer v veliki meri že pripravljena. In glede na to, da je cepivo pred vrati, smo preverili, kako daleč so pripravljanja dela. Ugotovili smo, da so vsi delavci še vedno na gradbišču. Cepivo Pfizerja in BioNTecha, ki je že prodrlo na angleška tla, je namreč tik pred registracijo pri evropski agenciji za zdravila. A kljub temu so naša vprašanja ministrstvu za zdravje o tem, kako bo cepljenje potekalo pri nas, kdo bo cepil in kje, ostala neodgovorjena.

