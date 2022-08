Kako deluje cepivo proti opičjim kozam?

Komaj smo začeli govoriti, da je epidemije covida konec in da smo jo premagali s cepivi in ukrepi, že so po Evropi začeli poročati o novi nevarnosti, o izbruhu opičjih koz. Slovenija zdaj od Evropske unije dobiva 1400 odmerkov cepiva, ki je po mnenju Evropske komisije za zdravje najučinkovitejše cepivo proti opičjim kozam. Pri nas je bilo zabeleženih 35 primerov in nobene smrti. Virus, ki povzroča bolezen, spada v isto skupino kot virus črnih koz, iz iste družine virusov prihaja tudi osnova za cepivo, ki se že uporablja po svetu. Komu bo v prvi vrsti namenjeno, kako deluje in kaj cepivo prepreči?