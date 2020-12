Cepivo že na poti v Slovenijo. Zaradi morebitnih napadov je prevoz varovan

Iz belgijskega mesta Puurs je krenilo več tovornjakov z odmerki cepiva, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech in v enem od teh je tudi nekaj manj kot 10 tisoč odmerkov, ki bodo v Slovenijo prispeli v soboto. Cepivo proti koronavirusu je tako dragocen tovor, da je Interpol že opozoril, da utegnejo biti pošiljke cepiva tarča napadov in tatvin. Prevoz v Slovenijo bo varovan, načrt varovanja pa je izdelala slovenska policija. Podrobnosti seveda ne razkrivajo, bilo pa naj bi podobno varovanju prevozov denarja.

