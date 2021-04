Cepljeni stanovalci doma za starejše Trbovlje z blagimi simptomi po okužbi

Konec novembra, v samem vrhu epidemije. Med skoraj 19 tisoč oskrbovanci in več kot 12 tisoč zaposlenimi beležimo "med stanovalci v enem tednu več kot 1150 okuženih in več kot 430 okuženih zaposlenih", je takrat sporočil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič.

Danes, ko so oskrbovanci že precepljeni, pa se vidijo pozitivni učinki cepljenja, razlaga Uršič: "Skupno število okuženih stanovalcev v vseh domovih, v preteklem tednu, je bilo 47 in 26 okuženih zaposlenih."

Okužbe beležijo v treh domovih, med njimi tudi v Trbovljah. Da gre morda za ponovno okužbo, so posumili, ko je ena od stanovalk nekoliko težje dihala, razlaga direktorica doma v Trbovljah Danica Hren. Po opravljenem hitrem testu je bila pozitivna in ko so kasneje testirali še ostalih 100 stanovalcev, so našli nove okužbe "Imamo 38 okuženih stanovalcev. Od tega sta dva stanovalca necepljena, eden stanovalec je že prebolel, ostali so bili cepljeni z dvema odmerkoma" je povedala Hrenova.

A tokrat je potek bolezni neprimerljiv. Le pet jih ima blage simptome, kot sta vrtoglavica ali rahla utrujenost, vsi ostali znakov okužbe nimajo. "Ni bilo tistega, kar bi lahko primerjali z znaki, ki so jih imeli stanovalci v prvem ali drugem valu," je pojasnila Hrenova. Kljub prvotnim domnevam, da gre za okužbo z novim sevom, je vodja strokovne skupine Mateja Logar pojasnila, da ni tako. "Ne gre za okužbo z novimi sevi, ti oskrbovanci v trboveljskem domu so okuženi s čisto klasično obliko, tako da tukaj ne gre za težavo, da bi se pojavil južnoafriški sev," še razlaga Logarjeva.

Obiski v domu še vedno dovoljeni

Tudi bolnišnice, po besedah Logarjeve, lažje dihajo. "V bolnišnici nimamo trenutno nikogar, ki bi po cepljenju zbolel s tako hudo obliko, da bi bila potrebna hospitalizacija," je povedala Logarjeva. Okuženi trboveljski oskrbovanci so trenutno v rdeči coni, obiski v domu pa so še naprej mogoči. "Ob predhodni najavi ali preko balkonov ali tudi v sobah za tiste stanovalce, ki so slabšega zdravstvenega stanja,"je povedala Hrenova.

Težko je reči, ali bo covid-19 za vedno izginil, je mnenja Tatjana Lejko Zupanc z infekcijske klinike, a edino orožje, ki ga trenutno imamo, je cepivo. "Če pogledamo, kaj je povzročila ta epidemija v družbenem življenju, če pogledamo posledice, ki jih je naredila na gospodarstvo, zdravstvo, duševno zdravje, na razvoj svojih otrok in na šolstvo, potem je odgovor, zakaj se je treba te bolezni znebit, popolnoma jasen,"je še povedala Lejko Zupanceva. Nihče si namreč ne želi, da se javno življenje še enkrat zaustavi ali da bi bolnišnice pokale po šivih.