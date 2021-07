Cepljenih tudi že skoraj 13.000 otrok, starih od 12 do 18 let

Cepilna mesta v kranjski vojašnici so bila tokrat rezervirana tudi za nenaročene otroke. Rokave so zavihali najstniki, starejši od 12 let, na cepljenje pa so jih pospremili starši. Kot so povedali v cepilnem centru, večina brez posebnih dvomov ali vprašanj. "Skoraj vsi so prihajali odločeni in pripravljeni na cepljenje, vsi so že kar nekaj prebrali, tako da kakšnih posebnih vprašanj, dilem ali mogočih dvomov ni bilo. Na odprto cepljenje je prišlo okoli 150 otrok, cepili pa smo jih 800, od tega nekaj tudi z drugim odmerkom," je pojasnila direktorica Zdrastvenega doma (ZD) Kranj Lilijana Gantar Žura.

Z odzivom so v Kranju zadovoljni in tudi v prihodnje se bodo uporabnikom poskušali še približati, da bi se čim prej cepilo čim več ljudi.

Otroke cepijo tudi v UKC Ljubljana

Še ena lokacija, kjer cepijo otroke je naša največja bolnišnica. Otroke s pridruženimi boleznimi cepijo na Pediatrični kliniki, zdravi lahko pridejo nenaročeni – v glavno stavbo kliničnega centra. "Otroci do 15 leta pridejo v spremstvu staršev, podpišejo soglasje in seveda, absolutno priporočamo cepljenje tudi otrokom," je povedala koordinatorica cepljenja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Trotovšek.

Otroci v večini sicer ne zbolevajo za hudo obliko covida-19, a stroka vseeno predlaga, da se otroci med 12. in 18. letom starosti cepijo. "Cepljenje priporočam za vse, ne samo za otroke. Pri otrocih res da ni velike ali hude oblike bolezni, se pa zelo radi družijo in težko vzdržujejo razdaljo med sabo ter tako prenašajo virus," pa dodaja Gantar Žurova.